Врач рассказала, как избавиться от саркопенического ожирения

Молодые люди все чаще страдают от саркопенического ожирения, при котором в теле много жира и мало мышц. Об этом радио Sputnik рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Саркопеническое ожирение считается характерным для пожилых людей заболеванием. При этом у человека может быть нормальный вес.

«Внешне это никак не проявляется. Человек стройный, у него нормальная окружность талии, вес. Но когда берешь ручки таких девочек, они напоминают желе. Обычно это диагностируется при проведении исследований типа МРТ», – рассказала Павлова.

В молодом возрасте от саркопении помогут избавиться: регулярная физическая активность (достаточно небольшого ежедневного комплекса упражнений); достаточное количество белка в еде; здоровый ночной сон.

«Те, кто укладываются за полночь, всегда имеют проблемы с кортизолом, а он разрушает мышечную ткань и способствует накоплению жировой», — пояснила эндокринолог.

По данным исследований, саркопеническое ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, истончения костей и переломов, а также общий риск летального исхода.

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