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Подъем верхнего давления со 120 до 130 мм рт.ст. удваивает риск инсульта

Кардиолог Глаголев: при давлении 130 на 80 риск инсульта повышен в два раза

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В России повышенным артериальным давлением считается показатель от 140/90 мм рт. ст., однако уже при 130/80 мм рт. ст. повышается риск инсультов и инфарктов. Об этом кардиолог Владимир Глаголев рассказал в телеграм-канале Европейского медицинского центра.

«В соответствии с российскими рекомендациями от 2020 года и более новыми европейскими рекомендациями от 2023 года, повышенным артериальным давлением считается показатель от 140/90 мм рт. ст., выявленный при повторном измерении», — рассказал Глаголев.

Это показатель выбрали, чтобы упростить врачебную практику. При 140/90 мм рт. ст. обязательно начинают прием лекарств, что позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых катастроф.

Однако исследования показывают, что уже вероятность инсульта и болезней сердца увеличивается вдвое при значении систолического (верхнего) давления 130 по сравнению с тем, если оно ниже 120 мм рт. ст., подчеркнул врач.

Поэтому при повышении систолического давления на 10 единиц уже рекомендуется проконсультироваться с кардиологом, а также увеличить физическую активность, скорректировать вес, перейти на здоровое питание и есть меньше соленого, а также отказаться от вредных привычек.

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