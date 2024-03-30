Ученые нашли в мозге источник постоянной тяги к перекусам

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили в мозгу нейронный механизм, отвечающий за желание перекусить вопреки чувству сытости. Оказалось, что он не имеет отношения к реакциям голода и насыщения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communication.

«Область, которую мы изучаем, называется периакведуктальной серой областью (PAG), и она находится в стволе мозга, возникшем очень давно в процессе эволюции. Поэтому она есть как у людей, так и у мышей наряду с прочими млекопитающими», — объяснил нейробиолог Авишек Адхикари.

Когда специфические клетки PAG были намеренно активированы у мышей, которые уже поели, они отправились на охоту за жирной пищей. По словам ученых, человек в аналогичной ситуации захотел бы съесть сладкий десерт или перекусить среди ночи.

Активация PAG оказалась настолько сильной, что проигнорировали слабые удары током, пытаясь добраться до угощения. Это нетипичное поведение для сытых животных.

Кроме того, стимуляция заставила мышей стать более предприимчивыми и активнее исследовать свои вольеры. Когда сигналы от одних и тех же нейронов мозга были отключены, такое поведение менялось на противоположное.

Мозговая цепь PAG, по-видимому, способна подавлять обычные импульсы, указывающие, что и когда мы хотим съесть, особенно если речь идет о нездоровой пище.

Исследователи считают, что их открытие поможет создать новые стратегии лечения расстройств пищевого поведения у человека.

Ранее ученые выяснили, что женщины получают от жирной пищи больше пользы, чем мужчины.