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Ученые выяснили, что долгая учеба в школе продлевает жизнь человека

JAMA: каждые два года учебы замедляют старение на 2-3%

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Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке совместно с коллегами из Великобритании и Норвегии выяснили, что продолжительная учеба в школе может продлить срок жизни человека. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали данные 3101 человека, охватив три поколения.

Они использовали алгоритм эпигенетических часов, предназначенный для измерения биологического возраста с помощью маркеров в ДНК. Он позволяет оценить общий износ клеток организма человека.

Путем перекрестных ссылок между братьями и сестрами, а также между детьми и их родителями исследователи смогли в некоторой степени изолировать влияние образования, впервые связав образование и старение.

Оказалось, что каждые два года пребывания в школе замедляют процессы старения на 2-3%.

Вопрос о том, почему именно это происходит, в исследовании не рассматривался. Вполне возможно, что причины кроются в возможности людей с доступом к школьному образованию позволить себе лучшее медицинское обслуживание и доступ к более здоровому образу жизни, отметили авторы научной работы.

Ранее ученые перечислили факторы быстрого старения мозга.

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