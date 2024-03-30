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Ученые выяснили, что вода на Марсе то появлялась, то исчезала

NASA: марсоход Curiosity нашел следы повторных затоплений Красной планеты

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NASA/JPL-Caltech

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США установили, что Марс не сразу стал безводным — периоды влажности и засухи на нем чередовались в течение какого-то времени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте космического агентства.

Выводы исследователей основаны на новых данных, полученных марсоходом Curiosity. Машина достигла канала Долины Гедиз — извилистой структуры, похожей на пересохшее русло реки. Канал расположен в предгорьях горы Шарп или Эолиды — центральном пике в кратере Гейла.

Curiosity задокументировал канал с помощью 360-градусной черно-белой панорамы, снятой левой навигационной камерой марсохода. На снимке виден темный песок, заполняющий одну сторону канала, и куча обломков, поднимающаяся сразу за песком. В противоположном направлении находится крутой склон, по которому Curiosity поднялся, чтобы добраться до этой области.

Переданная устройством информация о составе горных пород обнаружила слой, богатый сульфатами — солеными минералами, которые часто образуются при испарении воды.

Как показал анализ, геологическая структура в нижней части горы Шарп указывает на чередование периодов засухи и влажности. Это значит, что данный регион Марса прошел через какое-то число циклов возвращения воды.

«Если канал или куча обломков действительно образованы жидкой водой, это означает, что после длительного засушливого периода вода вернулась к горе Шарп, и ее было много», — объяснил научный сотрудник проекта Эшвин Васавада.

Ранее планетологи пришли к выводу, что влажный период Марса был короче, чем они считали прежде.

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