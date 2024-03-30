Биолог предупредил о пробуждении клещей в Московском регионе

В Москве и Московской области проснулись клещи. Об этом предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Снег растаял, земля подсохла и относительно прогрелась, они уже могут начинать искать свою жертву», — заявил ученый.
В качестве профилактической меры он посоветовал перед походом на природу наносить на одежду средства защиты от насекомых.
«Важно опрыскивать одежду репеллентами, когда вы идете в лес, тогда все будет в порядке», — утверждает Марьинский.
По информации биолога, как правило членистоногие обладают отличным обонянием и слухом, а поджидать реципиента предпочитают рядом с тропинками и местами, где проходят крупные животные.
«Если вы просто присели посидеть на опушке, они запросто могут на вас заползти», — заключается в публикации.
До этого врач Демьяновская рассказала, что клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), симптомы которого на начальных этапах могут напомнить простуду.
Ранее россиянам рассказали, как весной защититься от опасных клещей.