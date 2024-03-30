Мощная солнечная вспышка X-класса накрыла Северную и Центральную Америки

Очередная солнечная вспышка самой мощной X-категории ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли. Магнитуда события составила X1.1, сообщает портал Spaceweather со ссылкой на данные Центра прогнозирования космической погоды.

По словам специалистов, силы всплеска было достаточно, чтобы полностью отключить коротковолновую радиосвязь над Тихим океаном, затронув около половины североамериканского континента и большую часть Центральной Америки.

Событие сопровождалось огромным выбросом плазмы, облако которой пройдет мимо Земли, благодаря чему нашей планете удастся избежать геомагнитной бури.

Источником последней вспышки стало большое солнечное пятно AR3615, которое проявляет активность в последние дни. На днях оно породило два средних всплеска, относящихся к M-категории.

Обилие последовательных солнечных событий заставило ученых предположить, что Солнце, возможно, вступило в свою взрывную эпоху пиковой активности, известную как солнечный максимум, которая, похоже, начинается на год раньше, чем предсказывали предыдущие прогнозы. Но чтобы узнать это наверняка, исследователям придется подождать до тех пор, пока наша звезда не успокоится.

Ранее на Солнце произошла очень редкая двойная вспышка X-категории, обрушив на Землю сильнейший магнитный шторм за последние шесть лет.