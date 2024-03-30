Россиянам рассказали, на какое молоко не стоит тратить деньги

Научные исследования не подтвердили пользу легкоусвояемого молока (содержит особую А2-форму белка казеина). Российские производители называют его более полезным для сердца, иммунной системы и кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины DocMed Ольга Чухачева.

«В обычном молоке содержатся две формы белка β-казеина: А1 и А2. Раньше считалось, что А1-форма повышает риск развития сахарного диабета, некоторых аутоиммунных заболеваний, а также ишемической болезни сердца. Поэтому было создано А2-молоко, которое не содержит «вредной» формы казеина. Однако научных доказательств его пользы нет», — рассказала врач.

В 2005 году журнале European Journal of Clinical Nutrition был опубликован обзор, автор которого проанализировал 70 литературных источников, посвященных влиянию А1- и А2- форм казеина на здоровье.

«Единственное исследование, которое подтвердило связь А1-формы белка с ишемической болезнью сердца, было некачественным. Остальные эксперименты на животных не подтвердили гипотезу», — объяснила Чухачева.

Учитывая отсутствие научных доказательств на сегодняшний день нет необходимости в переходе с обычного на А2-молоко, заключила врач.

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