Социальный статус влияет на активность генов и передается от матери к детям, выяснили ученые

Ученые из Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница (Leibniz-IZW) выяснили, что социальный статус гиены отражается на активности ее генов. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Биологи проанализировали ДНК кишечного эпителия (из кала) высокоранговых и низкоранговых самок гиен. Они сосредоточились на метильных метках ДНК, которые организм использует, чтобы снизить или увеличить активность гена в зависимости от внешних факторов (доступа к пище, климата, физической активности и т.д.).

Оказалось, что социальный статус гиены влиял на активность генов, связанных с иммунным ответом, преобразованием энергии, транспортом ионов. Более того, эти особенности наблюдались и у их детенышей.

Ученые подозревают, что изменение активности генов связано с типом охоты животного: самки низкого ранга чаще высокоранговых отправляются в дальние походы за пищей. Для этого нужно больше энергии, и активность их генов менялась в соответствии с этой потребностью. Самки высокого ранга имеют приоритетный доступ к ресурсам на территории клана, и им не нужно отправляться на охоту так часто, как самкам низкого ранга. Поэтому высокоранговые детеныши получают больше молока, растут быстрее и имеют более высокие шансы дожить до взрослой жизни и начать размножаться в более раннем возрасте.

В кланах пятнистых гиен самки и их потомство социально доминируют над всеми самцами, а социальный статус наследуется детенышами от матерей. Как и некоторые виды приматов, молодые гиены получают социальную поддержку от своих матерей. Таким образом они узнают, что могут доминировать над всеми особями, которые подчиняются их матери, но должны подчиняться тем, кому подчиняется их мать, объяснили авторы работы.

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