Названа дата первого пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный запланирован в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и полезной нагрузкой с Восточного планируется на 9 апреля», — говорится в сообщении.

26 марта ракету вывезли на стартовый комплекс. Отмечается, что с этого пуска начнутся летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

В начале марта источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что ракета «Ангара» впервые в истории будет запущена с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный в период с 6 по 10 апреля нынешнего года. В мае с Восточного, также отметил источник, ракетой «Союз-2» будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.