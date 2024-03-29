Кожа женщин выделяет спирты при стрессе, выяснили ученые

Ученые из Бургундского университета во Франции обнаружили, что в условиях психологического стресса кожа женщин выделяет особые летучие органические соединения, в числе которых спирты, сложные эфиры, алканы, соединения азота и кетоны. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании приняли участие 35 некурящих женщин в возрасте от 24 до 40 лет. Ученые использовали специальные датчики из кремнийорганических полимеров чтобы понять, какие ЛОС (летучие органические соединения) продуцируются кожей в области лба у женщин в спокойном и стрессовом состоянии. Отмечается, что ЛОС — это соединения, которые влияют на обонятельный профиль кожи. Их вырабатывают эккринновые, сальные и апокринные железы. Эккриновые потовые железы расположены по всему телу, а апокринные — на волосистых участках кожи.

Было обнаружено, что в состоянии стресса на поверхности женской кожи появляются около 198 ЛОС, в состав которых входят спирты, алканы (насыщенные углеводороды), сложные эфиры (класс кислот), соединения азота и кетоны. Также ученые выяснили, что психологический стресс увеличивает выработку кожного сала на 37%.

Ученые предположили, что в будущем их открытие может послужить базой для изучения влияния ЛОС на человеческое общение. Также эти соединения могут быть потенциальными биомаркерами различных заболеваний.

Ранее был создан кожный пластырь для быстрого выявления туберкулеза.