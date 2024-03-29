Апрельское солнечное затмение приведет к росту числа ДТП, выяснили ученые

Полное солнечное затмение 8 апреля с большой вероятностью вызовет рост числа ДТП со смертельным исходом. К такому выводу пришли ученые из университета Торонто и научно-исследовательского института Саннибрука (оба в Канаде). Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine.

В ходе работы над исследованием ученые проанализировали характер и число автомобильных аварий во время солнечного затмения 2017 года в США и сравнили эти показатели с таковыми в обычные дни. Результаты показали, что затмение вызвало кратковременный всплеск числа дорожно-транспортных происшествий. В частности, частота аварий с летальным исходом выросла на 31%.

По словам ученых, аналогичная ситуация может возникнуть во время полного солнечного затмения, которое ожидается 8 апреля 2024 года. Причиной создания опасных ситуаций на дорогах может выступить невнимательность автомобилистов, приток туристов, несоблюдение скоростного режима и большое скопление машин в местах наблюдения за астрономическим явлением.

Ранее ученые выяснили, что таяние полюсов может сделать день на Земле длиннее.