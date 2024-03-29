Ранний отход ко сну предотвращает деменцию, рассказал врач

Отход ко сну до десяти часов вечера позволяет глимфатической системе эффективнее выводить токсичные белки и отходы жизнедеятельности из структур головного мозга, тем самым снижая риск развития деменции. Об этом изданию Daily Mail сообщил британский нейробиолог и специалист в области биомедицинской визуализации мозга Иэн Харрисон.

Специалист рассказал, что качественный, продолжительный сон способствует активизации глимфатической системы. Это естественный путь элиминации (выведения из организма) продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы. Ранний отход ко сну (до 22:00), по мнению нейробиолога, предоставляет больше возможностей для ее эффективной работы.

Дело в том, что во время ночного отдыха ткани головного мозга также омываются специальной жидкостью — ликвором, что способствует устранению «клеточного мусора» и токсичных белков. К токсичным белкам относятся амилоиды и Тау. Их скопления в головном мозге часто называют «бляшками» или внеклеточными отложениями, нарушающими работу нейронов.

Активировать глимфатическую систему и ускорить выведение амилоидных и Тау-белков также помогают физические упражнения. Нейробиолог отметил, что для этой цели подойдет как бег, так и занятия в тренажерном зале.

Ранее выяснилось, что у бездомных повышен риск развития деменции.