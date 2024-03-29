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Развеян миф о вреде заменителей сахара

EBioMedicine: заменители сахара не повышают аппетит

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Shutterstock

Ученые из университета Лидса выяснили, что употребление заменителей сахара не только не приводит к потере контроля над аппетитом, но и способствует снижению уровня глюкозы в крови. Результаты исследования опубликованы в EBioMedicine.

Сахарозаменители — это химические соединения или вещества, которые вкусовые рецепторы человека определяют, как сладкие. В последние годы их применение получило широкое распространение в качестве средства для упрощения похудения. В научном сообществе существует мнение, что такие аналоги натуральному сахару могут быть вредны из-за их потенциальной способности увеличивать аппетит и приводить к набору большего количества жира.

В ходе исследования ученые разделили 53 взрослых добровольца на группы для двухнедельного потребления печенья, изготовленного с добавлением сахара, стевии (натурального заменителя сахара) или искусственного подсластителя Неотама. Отмечается, что для участия у исследовании были отобраны люди с избыточным весом и ожирением. Ученые стремись выяснить, какое влияние на аппетит и концентрацию глюкозы в крови окажет печенье, приготовленное по трем разным технологиям.

Опрос участников показал, что после употребления кондитерского изделия с заменителями сахара не последовало увеличения тяги к еде. При этом у участников группы, потреблявшей Неотам, снизились уровни глюкозы и инсулина в крови при измерении через два часа после еды.

По словам ученых, подсластители выступают полезным средством для снижения количества сахара в рационе. При этом они не способствуют компенсаторному повышению аппетита или потреблению большего количества калорий.

Ранее выяснилось, что жирная пища вредит женскому организму меньше, чем мужскому.

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