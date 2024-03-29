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Врач рассказала, какие болезни вызывают храп

Сомнолог Зинчева: ослабление мышц дыхательных путей вызывает храп

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К храпу могут привести заболевания ЛОР-органов, неврологические и гормональные нарушения, ожирение и вредные привычки. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог, врач-сомнолог Ольга Зинчева.

Храп возникает при вибрации тканей гортани из-за сужения дыхательных путей. Причинами этого могут быть патологии ЛОР-органов: аллергический ринит, искривление носовой перегородки, анатомически узкая глотка (что свойственно для детей с храпом), увеличение небных миндалин, аденоиды, полипы в носу, злокачественные или доброкачественные новообразования носоглотки.

Гормональные нарушения в менопаузе, ожирение, неврологические заболевания также могут привести к храпу. Например, нервно-мышечная дистрофия, боковой амиотрофический склероз, а также инсульт могут привести к слабости мышц дыхательных путей.

Вредные привычки также повышают риск храпа. Так, при курении происходит раздражение слизистой верхних дыхательных путей, что повышает шансы на развитие храпа в два раза. Употребление алкоголя или седативных средств приводит к расслаблению мышц гортани, что также провоцирует храп.

Ранее ученые выяснили, что 92% людей с легкими нарушениями памяти не знают о своем расстройстве.

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