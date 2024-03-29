Россиянам назвали снижающий уровень холестерина продукт, который нужно есть каждый день

Любые орехи снижают уровень холестерина при ежедневном употреблении. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

Регулярное и длительное (в течение одного-двух лет) ежедневное употребление орехов приводит к снижению уровня плохого холестерина в крови. Во-первых, пищевые волокна из орехов препятствуют усвоению «плохих» жиров в кишечнике. Во-вторых, эффект «наполнения кишечника» транслирует в мозг чувство насыщения, предотвращая переедание. Кроме того, «хорошие» полиненасыщенные жиры и жирные кислоты омега–3 повышают уровень «хорошего» холестерина.

«Сравнительных исследований на чемпионство орехов между собой не проводилось. Все имеющиеся на рынке орехи (грецкий, фундук, кешью, пекан, бразильский, кедровый) способствуют снижению холестерина при правильном и рациональном питании, но есть их нужно в небольших объемах и регулярно», — заключил Созыкин.

Также снизить уровень холестерина помогают ограничение свинины, сливочного масла, яичных желтков, молока, а также регулярное употребление полезных жиров из рыбы, оливкового масла, орехов.

Ранее врач рассказал, что снижающая уровень холестерина пищевая добавка может быть опасна для печени.