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Врач рассказала, чем опасны БАД

Гастроэнтеролог Кашух: побочные эффекты БАДов плохо изучены

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При сбалансированном питании людям не нужно принимать какие-либо биологически активные добавки (БАДы). Об этом «RT» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Не стоит принимать витамины или БАДы для профилактики: это может привести к гипервитаминозу (избытку витаминов) или аллергическим реакциями. Кроме того, пищевые добавки проходят значительно меньше клинических испытаний, чем лекарства. Они могут обладать множеством побочных эффектов, о которых не знает производитель.

Если есть подозрения на дефицит каких-то питательных веществ, рекомендуется обратиться к врачу: он назначит нужные анализы, а затем препараты (витамины и минералы) в правильной дозе.

До этого более сотни человек попали в больницы Японии из-за приема БАД на основе красного риса. Эту добавку в Японии содержат более шести тысяч различных продуктов, включая БАД и пищевые продукты и напитки. В четырех случаях ее употребление привело к летальному исходу, сообщает Kyodo News.

Ранее врач рассказал, что БАД на основе красного риса может быть опасна для печени.

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