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Снижающая уровень холестерина пищевая добавка может быть опасна для печени

Терапевт Кондрахин: БАДы с красным дрожжевым рисом могут быть опасны для печени

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Shutterstock/FOTODOM

Добавки с красным дрожжевым рисом могут нарушить работу печени при чрезмерном употреблении. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Красный дрожжевой рис кодзи — продукт, который получают культивированием риса с плесенью Monascus purpureus. При этом образуется вещество монаколин К, благодаря которому красный рис и БАД на его основе считаются способными снижать уровень холестерина. Однако для людей с заболеваниями печени это вещество может быть опасно.

Кроме того, опасны для здоровья чрезмерное употребление красного риса или его неправильное приготовление. Легко превысить безопасную дозу можно при приеме БАДов, так как в них часто содержится больше активного вещества, чем заявлено.

«Если добавка содержит, например, монаколин — это как раз экстракт красного риса, — здесь может оказаться, что мы не знаем, сколько мы применили, а иногда хочется лучше, побольше, и это может привести к токсическому эффекту», — объяснил терапевт.

До этого в Японии более сотни человек попали в больницу после употребления БАД и пищевых продуктов на основе красного риса. Kyodo News сообщает о четырех летальных исходах.

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