Макароны и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин, выяснили ученые

Ученые из Медицинского центра при Колумбийском университете в США обнаружили, что макароны, рис, выпечка и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин. Результаты исследования опубликованы в AJCN (The American Journal of Clinical Nutrition).

В ходе исследования ученые проанализировали пищевые привычки более 50 тысяч взрослых добровольцев. Также они собрали информацию о качестве сна участников и провели корреляционный анализ полученных данных. Оказалось, что некоторые ультраобработанные продукты (макароны, белый рис, белый хлеб, выпечка) повышали вероятность развития у женщин бессонницы.

Как отметили ученые, виновником проблем со сном может быть рафинированный сахар в этих видах пищи. Злоупотребление макаронами, выпечкой, белым хлебом и рисом может спровоцировать «скачки» уровня сахара в крови, что затрудняет засыпание, сокращает продолжительность ночного отдыха и увеличивает количество пробуждений.

Исследователи объяснили, что сахар содержится и в других типа продуктов, таких как фрукты. Однако клетчатка (пищевые волокна) в их составе предотвращает его ускоренное всасывание и нежелательное быстрое повышение уровня глюкозы в организме.

Ранее ученые выяснили, что яйца не повышают уровень холестерина.