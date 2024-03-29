Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макароны и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин, выяснили ученые

AJCN: сахар в хлебе, рисе и макаронах может вызывать бессонницу у женщин

close
100%
Pixabay

Ученые из Медицинского центра при Колумбийском университете в США обнаружили, что макароны, рис, выпечка и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин. Результаты исследования опубликованы в AJCN (The American Journal of Clinical Nutrition).

В ходе исследования ученые проанализировали пищевые привычки более 50 тысяч взрослых добровольцев. Также они собрали информацию о качестве сна участников и провели корреляционный анализ полученных данных. Оказалось, что некоторые ультраобработанные продукты (макароны, белый рис, белый хлеб, выпечка) повышали вероятность развития у женщин бессонницы.

Как отметили ученые, виновником проблем со сном может быть рафинированный сахар в этих видах пищи. Злоупотребление макаронами, выпечкой, белым хлебом и рисом может спровоцировать «скачки» уровня сахара в крови, что затрудняет засыпание, сокращает продолжительность ночного отдыха и увеличивает количество пробуждений.

Исследователи объяснили, что сахар содержится и в других типа продуктов, таких как фрукты. Однако клетчатка (пищевые волокна) в их составе предотвращает его ускоренное всасывание и нежелательное быстрое повышение уровня глюкозы в организме.

Ранее ученые выяснили, что яйца не повышают уровень холестерина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами