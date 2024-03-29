Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ очистить ячмень от токсичного алкалоида

Science: открыт ген, отвечающий за образование в ячмене алкалоида грамина

close
100%
Shutterstock/Rashid1836

Немецкие ученые из Ганноверского университета имени Лейбница нашли ключевой ген, отвечающий за производство токсичного алкалоида грамина в ячмене — одном из широко выращиваемых злаков в мире. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Грамин обеспечивает защиту от травоядных насекомых и пасущихся животных, а также подавляет рост других растений. Несмотря на давний интерес исследователей, ген, ответственный за образование грамина, оставался неуловимым.

Генетики идентифицировали в ячмене кластер из двух генов, отвечающий за биосинтез в злаках — HvNMT и HvAMIS. Оказалось, что токсин образуется в зернах благодаря второму элементу в паре.

«Мы обнаружили, что AMIS — это фермент оксидаза, который осуществляет необычную скрытую окислительную перегруппировку триптофана, что позволяет нам пересмотреть предыдущее биосинтетические гипотезы», — отметил руководитель исследовательской группы, доктор Джон Д'Ауриа.

По словам ученых, благодаря их открытию теперь станет возможно синтезировать чистый грамин для нужд медицинской промышленности и создать генномодифицированный ячмень, очищенный от токсина.

Ранее исследователи выяснили, что 80% американцев подвержены воздействию малоизученного токсина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами