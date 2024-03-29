Ученые нашли способ очистить ячмень от токсичного алкалоида

Немецкие ученые из Ганноверского университета имени Лейбница нашли ключевой ген, отвечающий за производство токсичного алкалоида грамина в ячмене — одном из широко выращиваемых злаков в мире. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Грамин обеспечивает защиту от травоядных насекомых и пасущихся животных, а также подавляет рост других растений. Несмотря на давний интерес исследователей, ген, ответственный за образование грамина, оставался неуловимым.

Генетики идентифицировали в ячмене кластер из двух генов, отвечающий за биосинтез в злаках — HvNMT и HvAMIS. Оказалось, что токсин образуется в зернах благодаря второму элементу в паре.

«Мы обнаружили, что AMIS — это фермент оксидаза, который осуществляет необычную скрытую окислительную перегруппировку триптофана, что позволяет нам пересмотреть предыдущее биосинтетические гипотезы», — отметил руководитель исследовательской группы, доктор Джон Д'Ауриа.

По словам ученых, благодаря их открытию теперь станет возможно синтезировать чистый грамин для нужд медицинской промышленности и создать генномодифицированный ячмень, очищенный от токсина.

Ранее исследователи выяснили, что 80% американцев подвержены воздействию малоизученного токсина.