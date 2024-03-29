Длительное грудное вскармливание снижает риск развития рака у детей

Научный коллектив под руководством ученых из Датского института исследований рака обнаружил, что высокая продолжительность грудного вскармливания может снижать риск развития острого лимфобластного лейкоза (злокачественного заболевания системы кроветворения) у детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) считается наиболее распространенным онкологическим заболеванием детского возраста (до 15 лет). Другие распространенные виды рака у детей включают лимфому Ходжкина, острый миелоидный лейкоз и нейробластому.

Исследование датских ученых показало, что среди детей, находившихся на грудном вскармливании не менее шести месяцев, ОЛЛ встречаются на 20% реже. К таким выводам ученые пришли после проведения анализа состояния здоровья испытуемых, родившихся в период с 2005 по 2018 год. Ученые собрали информацию о детях, их родителях и продолжительности грудном вскармливании с помощью датских реестров медицинских организаций и работников.

Исследователи объяснили, что продолжительное кормление грудью снижает риск образования в организме детей специфических предшественников иммунных В-клеток, в некоторых случаях приводящих к развитию лейкоза. Тем не менее, долгое грудное вскармливание не влияло на вероятность развития опухолей центральной нервной системы.

Ранее было названо неожиданное преимущество занятий спортом в период кормления грудью.