Создан кожный пластырь для быстрого выявления туберкулеза

Ученые из университета Претории (Южная Африка) разработали специальный пластырь, который может обнаруживать на поверхности кожи некоторые химические вещества, выделяемые бактериями-возбудителями туберкулеза. Результаты исследования опубликованы в Journal of Chromatography B (JСВ).

Исследователи отметили, что люди, инфицированные возбудителями туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, часто не знают о заболевании до появления симптомов. По словам ученых, два из пяти случаев туберкулеза остаются недиагностированными или протекают в скрытой форме. При этом современные методы ранней диагностики этого заболевания достаточно дороги и сложны.

Чтобы упростить процедуру выявления туберкулеза, ученые разработали иновационный пластырь, который может обнаруживать на коже вещества, выделяемые бактериями-возбудителями заболевания. Новую технологию уже протестировали на людях с туберкулезом и здоровых добровольцах.

Ученые объяснили, что пластыри, прикрепленные к запястьям людей, были оснащены «ловушками» из каучука для впитывания выделяемых кожей химических соединений. В лаборатории исследователи выявили 27 веществ, свидетельствующих о заражении туберкулезом.

По словам авторов исследования, для захвата маркеров туберкулеза требуется от 30 до 60 минут. Также при оснащении пластырей специальными индикаторами людям не придется посещать клинику или стационар для тестирования и трактовки результатов.

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