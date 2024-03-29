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Названы симптомы, которые предшествуют ухудшению зрения

Офтальмолог Васильева: головная боль может указывать на раннее ухудшение зрения

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На снижение зрения могут указывать головные боли, посторонние объекты перед глазами (мушки и искры), временное помутнение зрения. Об этом «Доктору Питер» рассказала офтальмолог Анастасия Васильева.

Явные нарушения зрения могут появиться не сразу после того, как возникли нарушения работы зрительной системы. Это связано с работой зрительного центра в мозге, который достраивает четкую картинку по памяти. При этом могут появиться головная боль, искры или мушки перед глазами. Нарушения зрения и помутнение вначале могут быть непостоянными. Важно внимательно относиться к изменениям в работе глаз и вовремя обращаться к больницу.

«Головная боль при офтальмологических проблемах может носить мигренозный характер — с пульсирующими болевыми ощущениями. Другой вариант — мигрень без ауры, но только с болью в глазных яблоках. Оба эти явления могут быть признаком «глазной мигрени». Это целый комплекс патологических процессов, коррекция которых требует совместной работы невролога и офтальмолога», — рассказала Васильева.

Врач добавила, что заметить изменения самостоятельно бывает сложно. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога даже при отсутствии жалоб.

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