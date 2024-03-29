Найден фактор, удваивающий риск тяжелой болезни головного и спинного мозга

Ожирение в детстве связано с удвоенным риском развития рассеянного склероза. Исследование представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024).

Рассеянный склероз – заболевание, при котором иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Это приводит к ухудшению зрения, утомляемости, нарушениям ходьбы и равновесия, а также онемению и ощущению слабости в руках и ногах.

Ученые проанализировали данные детей из Швеции в возрасте с ожирением (21,6 тысяч детей) или без него (102 тысячи детей). За время наблюдения рассеянный склероз развился у 0,13% из группы ожирения и 0,06% из группы нормального веса. Средний возраст диагностирования болезни почти не отличался между группами: 22,8 и 23,4 в группе здорового веса и ожирения соответственно. Женщины заболевали в четыре раза чаще.

Связь между ожирением и рассеянным склерозом может объясняться вялотекущим воспалением, которое наблюдается при большом избытке веса. Понимание механизмов этой связи важно для разработки методов профилактики рассеянного склероза.

«Есть несколько исследований, показывающих, что заболеваемость рассеянным склерозом увеличилась в последние несколько десятилетий, и ожирение может быть одной из причин этой тенденции», — отметили авторы.

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