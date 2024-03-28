Врач раскрыл главную опасность для здоровья офисных сотрудников

Долгое сидение на одном месте может вызвать депрессию и ослабление мышц. Об этом предупредила тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова в беседе с «Лентой.ру».

Согласно информации медика, если человек проводит в сидячем положении более шести часов подряд, то у него повышается риск ослабления связок, мышц и сухожилий, что, в свою очередь, провоцирует повышенную вероятность возникновения бытовых травм.

«У малоподвижных людей <...> сокращается число митохондрий, снабжающих тело энергией», — подчеркнула Агапова.

Помимо того, при сидячем образе жизни возникает переизбыток глюкозы в крови, из-за чего страдают внутренние органы, скапливается жир и начинаются воспалительные процессы. Также из-за длительной неподвижности угнетается нервная система и появляется депрессия, добавила реабилитолог.

Чтобы исправить ситуацию врач посоветовала нарастить мышечную активность: чаще гулять, бегать, заниматься спортом, йогой или растяжкой.

«Так вы сохраните отличную форму, бодрость, энергичность, здоровье», — резюмировала она.

До этого реабилитолог Александр Шишонин заявлял, что людям в любом возрасте нужно 200 приседаний в день для укрепления костей.

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