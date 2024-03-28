Ученые обнаружили новый фактор развития человеческого мозга

Международная группа нейробиологов под руководством Центра регенеративной терапии Дрезденского технологического университета обнаружила новый фактор, способствующий развитию неокортекса — самой продвинутой части мозга человека. Исследование опубликовано в научном журнале EMBO.

Неокортекс представляет собой характерный складчатый внешний слой мозга. Он отвечает за высшие когнитивные функции и считается самой молодой мозговой областью.

Молекулярные механизмы, управляющие эволюцией неокортекса, до сих пор в значительной степени неизвестны.

Чтобы найти факторы, влияющие на расширение мозга, команда сравнила мозг мышей, горилл и людей, используя органоиды — живые модели органов, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. Исследователи обнаружили фактор расширения неокортекса — белок эпирегулин.

Эпирегулин присутствует у многих млекопитающих, включая приматов и мышей. Но у грызунов ген производства этого белка отключен и не используется.

Сравнив эффект эпирегулина на органоиды мозга человека и гориллы, ученые обнаружили, что мозговые органоиды гориллы начали развиваться под действием этого элемента. В то же время неокортекс человека реагирует на эпирегулин гораздо слабее.

Это может быть связано с тем, что наш неокортекс уже достаточно развит, объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что за последние 90 лет объем мозга человека увеличился на 7%.