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Россиянам не рекомендовали бегать по утрам

Ревматолог Коршунова не рекомендовала бегать по утрам и вечерам

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Shutterstock/FOTODOM

Бег не опасен для здоровья, однако лучше воздержаться от него по утрам и вечерам, чтобы не навредить нервной системе. Об этом «Известиям» рассказала ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова.

Врач рекомендовала учитывать ударную нагрузку на тело: изучить технику бега, подобрать правильную обувь, избегать чрезмерной активности и увеличивать дистанции плавно, чтобы организм мог адаптироваться. Кроме того, любые физические упражнения необходимо начинать с разминки, так как они помогают снизить риск травм, считает Коршунова.

«Бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему», — отметила она.

Также не следует бегать в непогоду, так как это может привести к травмам. В заключение врач отметила, что перед началом любых тренировок нужно проконсультироваться с врачом. Особенно если есть заболевания суставов, бронхолегочной или сердечно-сосудистой систем.

До этого врач рассказала, что бег, ходьба и другие аэробные нагрузки улучшают выносливость и помогают сохранить здоровье после 40 лет.

Ранее врач запретила отлеживаться при боли в спине.

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