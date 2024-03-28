Анализ ДНК помог восстановить лицо древнекитайского императора

Ученые реконструировали внешность древнекитайского императора У-ди из династии Северной Чжоу, использовав данные ДНК и моделирование черепа. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

В 1996 году археологи обнаружили почти целый череп императора У-ди в северо-западном Китае. Новые методы анализа ДНК позволили последовательность многих генов, отвечающих за внешность и здоровье. Оказалось, что император обладал внешностью: карими глазами, черными волосами. У него была довольно темная кожа, а черты лица — характерные для современных северных и восточных азиатов.

Император У-ди правил с 560 до 578 года нашей эры. Он объединил северную часть древнего Китая, победив династию Северной Ци. Этнически он принадлежал к древним кочевникам Сяньби, который жили на территории современной Монголии. Согласно анализу ДНК, у него были предки и среди ханьцев — основного населения Китая. Это важная информация для понимания того, как древние люди распространялись в Евразии и как они взаимодействовали с местными жителями.

Он прожил до 36 лет. Некоторые археологи считали, что он был отравлен, другие утверждают, что причиной раннего летального исхода стала болезнь. Новое исследование показало, что у него был повышен риск инсульта. Открытие согласуется с историческими записями, в которых у императора появились проблемы с речью, походкой и асимметрия лица — типичные симптомы инсульта.

Ученые планируют проанализировать ДНК людей, которые жили в древнем Чангане. Этот город был столицей многих китайских империй на протяжении тысячелетий. Это позволит узнать больше о том, как люди мигрировали и обменивались культурами в древнем Китае.

Ранее археологи выяснили, что амазонки-воительницы из греческих мифов жили на древнем Кавказе.