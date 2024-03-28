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Лекарства от рака предложили использовать для его профилактики

Nature: иммунотерапия может не только лечить рак груди, но и предотвращать его

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«Утомленные» иммунные клетки у женщин могут стать мишенью для лекарств, предотвращающих рак молочной железы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics.

У каждого есть гены BRCA1 и BRCA2, но мутации в этих генах, которые передаются по наследству, увеличивают риск рака молочной железы и яичников. Ученые из Кембриджского университета создали крупнейший в мире каталог клеток молочной железы человека. Для этого они исследовали 800 тысяч клеток молочной железы, полученных от 55 женщин.

Это позволило выявить ранние признаки рака у носителей мутаций генов BRCA1 и BRCA2. Оказалось, что их иммунитет не может избавиться от поврежденных клеток груди, которые в конечном итоге могут превратиться в раковые. В предыдущих исследованиях такие «утомленные» иммунные клетки находили лишь у женщин, у которых уже есть рак груди.

Уже существуют иммунотерапевтические препараты для борьбы с раком молочной железы при мутациях в BRCA1 и BRCA2. Ученые считают, что их можно использовать и для профилактики рака. Они планируют в скором времени протестировать этот подход на мышах, чтобы доказать его эффективность и подобрать оптимальную дозу лекарств.

Ранее ученые нашли способ одновременно лечить агрессивный рак поджелудочной и улучшать настроение.

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