Найден новый способ борьбы с опасной пищевой аллергией

Ученые из Стэнфордской медицинской школы и Университета Джонса Хопкинса выяснили, что регулярное применение препарата под названием «Омализумаб» (антитело, связывающееся с иммуноглобулином — IgE) может предотвратить серьезные аллергические реакции на продукты питания. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследовании приняли участие 177 детей с пищевой аллергией как минимум на три типа продуктов. Около 38% участников были в возрасте 1-5 лет, 37% — 6-11 лет, а 24% были старше 12 лет. Тяжелая пищевая аллергия участников была подтверждена с помощью специальных тестирований — добровольцы реагировали менее чем на 100 миллиграммов арахисового белка.

Две трети участников были определены для инъекций «Омализумаба». Оставшиеся испытуемые получали плацебо. Ученые отметили, что «Омализумаб» — это специальное антитело, которое связывает и деактивирует все типы иммуноглобина Е, или IgE. Это группа белков плазмы крови, отвечающих за запуск аллергических реакций.

Спустя 16 недель экспериментальной терапии ученые подтвердили, что «Омализумаб» может избавлять от аллергии на несколько типов пищи одновременно. Об этом свидетельствовала способность 66,9% испытуемых безопасно употреблять 600 мг арахисового белка. Такое количество содержится примерно в двух-трех орехах. У аналогичного процента участников улучшилась пищевая реакция на другие продукты-аллергены.

Ученые отметили, что препарат может быть особенно полезен маленьким детям с тяжелой пищевой аллергией, которые склонны класть в рот любую интересующую их пищу и предметы.

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