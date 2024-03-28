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У бездомных повышен риск развития деменции, выяснили ученые

The Lancet: у бездомных людей чаще развивается деменция в молодом возрасте

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Ученые из университета Западного Лондона обнаружили, что деменция не только чаще встречается у людей, не имеющих жилья, но и с большей вероятностью развивается у бездомных в более молодом возрасте. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Public Health.

В ходе исследования ученые сравнили распространенность деменции среди людей, оставшихся без крова, и граждан с низким уровнем дохода, проживающих в неблагополучных районах Онтарио (Канада). Оказалось, что это заболевание встречалось в 1,9 раз чаще у людей, не имеющих жилья.

Кроме того, бездомные люди были склонны к ранней деменции. После корректировки на возраст, пол, район проживания и состояние здоровья выяснилось, что опасное снижение когнитивных способностей в возрасте 55-74 лет проявлялось у них в 1,7 раза чаще по сравнению с остальным населением и в 1,9 раза чаще, чем у жителей с низким доходом.

Ученые предположили, что такие результаты связаны с высокой частотностью травм головы, неврологических заболеваний, ВИЧ, наркотической, алкогольной зависимости, а также психических расстройств у людей без постоянного места жительства.

Ранее были перечислены факторы риска быстрого старения мозга.

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