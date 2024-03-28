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Жирная пища вредит женскому организму меньше, чем мужскому, выяснили ученые

Cell Rep: женский организм может противостоять вредному воздействию жирной еды

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Международный научный коллектив под руководством специалистов из исследовательского института Сидарс-Синай (США) обнаружил, что организм женщин обеспечивает им лучшую защиту от разрушения мозга и сердечных заболеваний при употреблении жирной и сладкой пищи по сравнению с мужчинами. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (Cell Rep).

В ходе эксперимента с участием лабораторных мышей исследователи поняли, что при условии соблюдения высокожировой и высокоуглеводной диеты в мозге самок грызунов не запускается воспалительный процесс. Также большое количество жирной и сладкой пищи не оказывает разрушительного воздействия на их сердечно-сосудистую систему.

У самцов мыши на аналогичном питании значительно чаще проявлялись повреждения миокарда и мозга. Исследователи также связали воспаление мозга с перееданием, повышением уровня сахара в крови и изменениями в составе жировой ткани, которые могут привести к опасному увеличению веса.

По словам ученых, аналогичные защитные механизмы присутствуют и в человеческом организме. Вероятнее всего, уникальная способность противостоять вредному воздействию жирной еды необходима для безопасного набора веса женщинами во время беременности.

Ранее стало известно, из-за каких «полезных» продуктов можно набрать вес.

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