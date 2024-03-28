Врач рассказал, как избежать рака кишечника

Снизить риск рака кишечника помогают овощи, фрукты, отказ от колбасы. Людям старше 45 лет необходимо пройти колоноскопию. Об этом РИАМО рассказал врач-онкохирург Ильдус Мухаметов.

Злокачественные опухоли кишечника (колоректальный рак) растут медленно, в течение нескольких лет. Поэтому их можно выявить на ранней стадии, что значительно улучшает прогноз.

«Еще двадцать лет назад рак кишечника преимущественно выявляли у 50–60-летних людей, а сегодня это онкозаболевание все чаще обнаруживается у сорокалетних. Однако, несмотря на тревожную тенденцию к омоложению, лечение именно этой формы рака часто имеет хороший прогноз», — объяснил Мухаметов.

Признаками рака могут быть слизь или кровь в кале, хронические боли, тяжесть после еды, метеоризм, чередование запоров с диареей. Важно вовремя обращаться к врачу с жалобами, а также регулярно проходить диспансеризацию.

Некоторым людям может быть показана колоноскопия, в том числе при отсутствии симптомов. После 45 лет процедуру необходимо делать один раз в 3–5 лет, а если в семье уже были случаи колоректального рака, начинать обследовать кишечник нужно с 35 лет. При выявлении подозрительных образований колоноскопию рекомендуется делать ежегодно. Во время процедуры врач может сразу удалить предраковые образования.

Снизить риск колоректального рака может правильное питание: ограничение красного мяса, копченой колбасы, острой и жареной пищи. В диете должно быть больше овощей, фруктов и зелени, рыбы, мяса птицы, слабосоленого сыра. Также риск рака значительно снижает регулярная физическая активность, в том числе быстрая ходьба.

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