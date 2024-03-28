Курганы VIII века раскрыли тайну крымской Хазарии

В 2021 году специалисты Института археологии Крыма РАН обнаружили курганы VIII века в окрестностях Симферополя, которые, как они установили, принадлежали хазарской аристократии. Это стало первым археологическим доказательством существования крымской Хазарии, указывается в исследовании, опубликованном в сборнике «Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н.И. Веселовского к современной науке».

Исторические записи свидетельствуют о соперничестве хазаров с византийской империей за влияние на полуострове в VIII веке. Однако до 2021 года не было археологических подтверждений этого факта. Исследователи искали следы Хазарии на протяжении многих лет, и только теперь удалось обнаружить эти курганы.

Раскопки, проведенные рядом с Симферополем в 2021 году, показали, что в VIII веке, когда праболгары жили на полуострове, хазары, включая их аристократию, вели кочевой образ жизни в крымских степях. Много предметов, найденных в захоронениях, а также элементы погребального обряда, имеют параллели с хазарскими артефактами из Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья.

Ранее археологи выяснили, что амазонки-воительницы из греческих мифов жили на древнем Кавказе.