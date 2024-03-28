В Бурятии изобрели особые безглютеновые кексы

Ученые из Бурятия разработали и запатентовали инновационную методику изготовления безглютенового кекса. Об этом сообщает Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ).

По словам заведующей кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ профессора Анны Золотаревой, для приготовления продукта используется смесь безглютеновой льняной и рисовой муки, которая обогащает его питательными компонентами.

Отмечается, что отсутствие глютена приводит к изменению текстуры выпечки. Эту проблему исследователи решили, добавив облепиховый шрот. Таким образом, в тесте формируется структура, имитирующая сеть клейковины, что способствует лучшему удержанию влаги и делает тесто более эластичным. Благодаря содержанию жирорастворимых витаминов, минералов и пищевых волокон, готовый продукт обогащается биологически активными компонентами, присущими облепиховому шроту.

Разработчики также отмечают, что их изобретение открывает новые возможности для производства безглютеновых кондитерских изделий, предлагая высококачественный продукт, доступный для потребителей с разнообразными диетическими предпочтениями и ограничениями.

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