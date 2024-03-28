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На МКС прилетели потомки мух дрозофил, родившихся на станции

На МКС прибыли потомки мух дрозофил, которые были рождены в космосе

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Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

На корабле «Союз МС-25» на Международную космическую станцию (МКС) прилетели мухи дрозофилы для проведения эксперимента «Цитомеханариум». Об этом рассказал ТАСС командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Космонавт рассказал о сути эксперимента. «Главная задача — проверить возможность сохранения эпигенетической информации в ряду поколений. В сентябре в рамках сеанса в экспедиции МКС-69 было получено поколение мух, которое вернулось на Землю, и в Институте медико-биологических проблем РАН его продолжили культивировать еще в течение 11 поколений», — рассказал командир отряда. Он еще раз уточнил, что на космическую станцию прибыли именно потомки — 12-е поколение мух дрозофилов.

После эксперимента в космосе с насекомыми, ученых ожидает большая работа на Земле по выявлению молекулярно-клеточных механизмов наследования эпигенетической информации, которая показывает пребывание в невесомости у живых существ.

Как уточнил Кононенко эксперимент же на станции прост. Нужно пробирки с мушками разместить в определенном месте служебного модуля, а потом отправить ее назад.

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