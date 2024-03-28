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Новая нанокерамика сделает лучше дисплеи телефонов и телевизоров

Новая нанокерамика сделает дисплеи телефонов и телевизоров ярче и крепче

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российские ученые из УрФУ с коллегами из Индии и УрО РАН разработали нанокерамику, которая люминесцирует тремя основными цветами — красным, зеленым и синим. Описание результатов их работы опубликовано в журнале Applied materials today.

Вместе ученые разработали метод термобарического сжатия. Он представляет собой важный технологический подход для синтеза нанокерамики. Применение высокого давления и низкой температуры позволяет получить материал без различных макродефектов, что делает его привлекательным для различных применений в инженерии и науке.

Получаемый материал очень прочен, так как создан под высоким давлением. Они считают, что его характеристики — свечение, прочность и прозрачность — могут быть полезны для улучшения яркости и детализации экранов смартфонов, телевизоров и других устройств. Исследование было поддержано Российским научным фондом и программой «Приоритет-2030». Ученые провели эксперименты в рамках госзадания.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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