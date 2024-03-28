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Стало известно, что повышает риск инфаркта при сильном стрессе

АСС: тревога и депрессия повышают риск инфаркта при сильном стрессе

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Shutterstock

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что у людей с тревогой, депрессией и генетически обусловленной чувствительностью к стрессу повышен риск инфаркта в момент сильного волнения. Результаты исследования представлены на сайте American College of Cardiology (АСС).

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 18428 человек. Исследователи собрали информацию о наличии у испытуемых психических расстройств и подвергли их оценке полигенного риска невротизма (nPRS). Это тестирование, результаты которого отражают генетическую предрасположенность человека к стрессу.

Оказалось, что у людей с более высокими показателями невротизма по шкале nPRS вероятность инфаркта в периоды сильных волнений была на 34% выше по сравнению с более стрессоустойчивыми людьми. Отмечается, что в исследовании под стрессовыми периодами подразумевались временные промежутки, отведенные для проведения крупных спортивных мероприятий, президентских выборов и праздников.

Также было обнаружено, что наличие у испытуемых тревоги или депрессии составляло почти четверть случаев корреляции между показателями невротизма и инфарктами, вызванными стрессом. По мнению исследователей, эти психические расстройства могут помочь выявить повышенный риск сердечного приступа в тех случаях, когда проведение генетических тестов невозможно.

Ранее выяснилось, что инсульт надолго повышает риск развития депрессии.

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