У выпивающих вместе пар более крепкие отношения, выяснили ученые

Ученые из института социальных исследований университета штата Мичиган обнаружили, что пары, которые согласуются в своем поведении в отношении употребления алкоголя (оба употребляют его), как правило, дольше живут вместе. Результаты исследования опубликованы в журнале The Gerontologist.

В ходе исследования ученые проанализировали длительность отношений и привычки к употреблению алкоголя 4656 гетеросексуальных пар в возрасте 50 лет и старше. Исследователи обнаружили, что пары, в которых оба заявили о совместном употреблении спиртных напитков в течение последних трех месяцев (до начала исследования), были вместе дольше других. В отношении непьющих или раздельно пьющих людей аналогичных результатов не наблюдалось.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования не стоит трактовать как рекомендацию потреблять больше спиртного для укрепления отношений или брака. Они отметили, что чрезмерное увлечение алкогольными напитками может привести к зависимости и целому ряду серьезных проблем со здоровьем.

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