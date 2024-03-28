Исследователи подслушали «пение» кораловых рифов в разное время суток

Американские ученые из Агентства перспективных исследовательских проектов по энергетике и других государственных ведомств обнаружили, что коралловые рифы испускают различные звуки, которые меняются по мере восхода и захода Луны. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Предыдущие изыскания показали, что здоровье кораллового рифа можно измерять по уровню шума, производимого рыбами и другими организмами, населяющими морское дно.

В рамках нового проекта исследователи изучили звучание рифов во время восхода и захода Луны. Предполагается, что лунный свет повлияет на активность коралловых организмов, и, как следствие, на производимые ими колебания среды.

Исследователи обнаружили различия в уровнях шума. Когда Луна поднималась, отражая больше света на море, высокочастотные звуковые импульсы увеличивались, а низкочастотные звуковые импульсы уменьшались. Обратное произошло после захода спутника Земли.

По словам исследователей, эти знания необходимы для сохранения коралловых рифов в условиях повышения температуры и закисления океана. Информация о периодах наибольшей активности жизни на рифе поможет спасти колонии коралловых полипов.

Ранее ученые выяснили, что кораллы способны к быстрому восстановлению.