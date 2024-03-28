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Ученые выяснили, что таяние полюсов может сделать день на Земле длиннее

Nature: истончение ледяных щитов замедляет вращение нашей планеты

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские геологи из Калифорнийского университета выяснили, что таяние льдов в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления может повлиять на угловую скорость Земли — быстроту и направления вращения планеты, от которых зависит продолжительность суток. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Скорость вращения планеты всегда колебалась, но до внедрения точного хронометража и технологий единственным пагубным эффектом, который она оказывала, было изменение времени затмений и других астрономических событий по сравнению с записями, созданными древними астрономами.

Соединение ядра и мантии Земли приводило к увеличению периода вращения Земли на 6 миллионных долей секунды в год. Хотя это замедление может показаться абсолютно незначительным, оно регистрируется атомными часами.

Теперь таяние льдов вследствие изменений климата снижает угловую скорость быстрее, чем раньше, что может удлинить земной день. Вращение нашего мира замедляется вследствие перераспределения массы с полюсов в более низкие широты.

Хотя прирост времени будет незначительным для людей, это изменение может сказаться на сетевых вычислениях, работе финансовых рынков и других сферах, где нужен исключительно точный хронометраж.

Ранее ученые нашли во льдах Гренландии канал со стенами высотой до 500 метров, по которому талая вода стекала в океан.

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