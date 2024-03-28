Назван случай, когда герпес может быть смертельным

Как правило, вирус простого герпеса не опасен. Но если иммунный ответ организма снижается, то он может попасть в кровь и стать причиной патологических реакций, об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC) Дарья Смирнова.

«Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — отметила специалист.

По ее словам, осложнения простого герпеса в первую очередь могут стать причиной присоединения вторичной инфекции в области высыпаний.

«Офтальмогерпес, то есть глазная инфекция, может привести к снижению зрения и даже слепоте. Также запущенная форма герпеса чревата герпетическим энцефалитом (инфекцией головного мозга) и герпетическим менингитом. Запущенная форма герпеса у женщины в положении может привести к герпетической инфекции новорожденных — заражению ребенка во время беременности или родов. Также герпес может стать причиной бесплодия», — говорит дерматолог.

Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции — самыми распространенными считаются ВПГ-1 и ВПГ-2. Ими можно заразиться при тесном контакте с больным, у которого есть видимые симптомы, — пузырьки или язвочки на коже.

«Существует ряд факторов, которые могут вызвать рецидив герпеса. Среди них — иммунодефицит, недостаток сна, вирусные инфекции или подъем высокой температуры, прием иммуносупрессивных препаратов, гормональные колебания во время менструации у женщин, хирургическое вмешательство и хронический стресс», — рассказала специалист.

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