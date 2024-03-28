проект

>

Назван случай, когда герпес может быть смертельным

Дерматолог Смирнова: при иммунодефиците герпес может стать опасным для жизни

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Как правило, вирус простого герпеса не опасен. Но если иммунный ответ организма снижается, то он может попасть в кровь и стать причиной патологических реакций, об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC) Дарья Смирнова.

«Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — отметила специалист.

По ее словам, осложнения простого герпеса в первую очередь могут стать причиной присоединения вторичной инфекции в области высыпаний.

«Офтальмогерпес, то есть глазная инфекция, может привести к снижению зрения и даже слепоте. Также запущенная форма герпеса чревата герпетическим энцефалитом (инфекцией головного мозга) и герпетическим менингитом. Запущенная форма герпеса у женщины в положении может привести к герпетической инфекции новорожденных — заражению ребенка во время беременности или родов. Также герпес может стать причиной бесплодия», — говорит дерматолог.

Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции — самыми распространенными считаются ВПГ-1 и ВПГ-2. Ими можно заразиться при тесном контакте с больным, у которого есть видимые симптомы, — пузырьки или язвочки на коже.

«Существует ряд факторов, которые могут вызвать рецидив герпеса. Среди них — иммунодефицит, недостаток сна, вирусные инфекции или подъем высокой температуры, прием иммуносупрессивных препаратов, гормональные колебания во время менструации у женщин, хирургическое вмешательство и хронический стресс», — рассказала специалист.

Ранее врач перечислил первые признаки рака почек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами