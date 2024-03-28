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Ученые создали особую колючую поверхность для уничтожения вирусов

ACS Nano: поверхность с шипами из кремния уничтожает 96% вирусов

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Международная исследовательская группа под руководством ученых из Мельбурнского королевского технологического университета разработала и изготовила поверхность с кремниевыми шипами, разрушающую вирусы при контакте. Результаты исследования опубликованы в ACS Nano.

Разработка представляет собой пласт с микроскопическими иглами (нано-шипами), изготовленными из кремния. Результаты тестирования показали, что конструкция шипов чрезвычайно эффективно «цепляет» внешние структуры вирусов и разрывает их мембраны. В результате такого повреждения вирусы теряют свою инфекционную способность.

Отмечается, что поверхность уже испытали в ходе лабораторных тестов с вирусами hPIV-3, вызывающими бронхит, пневмонию и круп. В результате контакта с шипами было разрушено 96% вирусных частиц.

По словам ученых, поверхность можно применять для контроля передачи потенциально опасного биологического материала в лабораториях и медицинских учреждениях. Это может значительно усилить меры по защите от инфекционных заболеваний и создать более безопасную среду для исследователей, врачей и пациентов.

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