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Названа инфекция опаснее коронавируса для мозга

Healthday: грипп оказался опаснее для мозга, чем COVID

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Грипп почти в два раза чаще приводит к неврологическому расстройству, чем COVID-19. Об этом сообщает Healthday.

Ученые сравнили данные 70 тысяч людей, госпитализированных из-за гриппа, и 70 тысяч, госпитализированных из-за COVID-19.

В целом у 4,9% пациентов с гриппом и 2,8% пациентов с COVID возникли неврологические расстройства в год после их болезни. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с COVID обращались в больницу из-за мигрени. 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID получили лекарства от эпилепсии.

У пациентов после гриппа также чаще встречались невропатии, расстройства движения. Распространенность инсультов и деменции были приблизительно равны, однако оба состояния чуть чаще встречались у переболевших гриппом.

Ученые считают, что их открытие — хорошая новость. Коронавирусом переболели большинство взрослых в США (где проводилось исследование). И факт того, что его последствия для нервной системы похожи на таковые при ОРВИ, позволяет не ждать катастрофически большой нагрузки на неврологов.

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии защищают людей от опасных для жизни инфекций.

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