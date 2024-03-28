Названа инфекция опаснее коронавируса для мозга

Грипп почти в два раза чаще приводит к неврологическому расстройству, чем COVID-19. Об этом сообщает Healthday.

Ученые сравнили данные 70 тысяч людей, госпитализированных из-за гриппа, и 70 тысяч, госпитализированных из-за COVID-19.

В целом у 4,9% пациентов с гриппом и 2,8% пациентов с COVID возникли неврологические расстройства в год после их болезни. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с COVID обращались в больницу из-за мигрени. 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID получили лекарства от эпилепсии.

У пациентов после гриппа также чаще встречались невропатии, расстройства движения. Распространенность инсультов и деменции были приблизительно равны, однако оба состояния чуть чаще встречались у переболевших гриппом.

Ученые считают, что их открытие — хорошая новость. Коронавирусом переболели большинство взрослых в США (где проводилось исследование). И факт того, что его последствия для нервной системы похожи на таковые при ОРВИ, позволяет не ждать катастрофически большой нагрузки на неврологов.

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