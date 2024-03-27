Человеческий мозг увеличился на 7% с 1930 года, выяснили ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что с 1930 года объема мозга человека вырос почти на 7%. Такое изменение обеспечивает усиленную защиту от возрастного слабоумия. Результаты исследования опубликованы в JAMA Neurology.

Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию головного мозга (МРТ), чтобы измерить объем мозга 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. Отмечается, что МРТ проводились в период с 1999 по 2019 год. Участники исследования были рождены в период 1930-1970-х годов.

Результаты показали, что средний объем мозга у тех, кто родился в 1930-х, составил 1234 миллилитра. У людей, рожденных в 1970-х годах, этот показатель вырос до 1321 миллилитра, что примерно на 6,6% больше.

Ученые также выяснили, что увеличенный объем мозга коррелирует со сниженным риском развития деменции у более молодого поколения. Исследователи предположили, что такая «гипертрофия» создает больший когнитивный резерв для предотвращения возрастного снижения внимания, памяти, скорости реакции и других навыков.

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