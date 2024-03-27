Открыты бактерии, улучшающие очистку сточных вод

Нидерландские микробиологи из Радбаудского университета (RU) в Неймегене открыли бактерии commamox, очищающие сточные воды от соединений азота. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Ученым более 20 лет известны микробы anammox, способные преобразовывать соли азотистой кислоты (нитриты) в безвредный газообразный азот, составляющий 80% атмосферы Земли. Однако для этого микроорганизмам требуется определенное соотношение азота и нитрита.

Обнаруженные микроорганизмы commamox, в свою очередь превращают нитраты (соли азотной кислоты, применяемые в качестве удобрений) в нитриты и наоборот. Это значит, что commamox способны обеспечить anammox нужные пропорции элементов для разложения азотных загрязнений на безопасные компоненты.

По словам авторов исследования, commamox и anammox взаимодействуют с соединениями азота при одних и тех же условиях, что позволяет использовать их вместе без дополнительной подготовки.

«В любом случае мы заметили, что commamox также хорошо растет в средах с низким содержанием кислорода и способен хорошо функционировать в этих условиях. Это означает, что объединение его с anammox действительно возможно», — отметил микробиолог Питер Блом.

Ранее ученые выяснили, что более трети жителей мира пьет воду с опасными концентрациями мышьяка.