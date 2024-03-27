Найдена связь между антидпепрессантами и сексуальными расстройствами

Группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, никогда прежде не сталкивавшихся с подобными проблемами. Статья была опубликована в научном издании Journal of Affective Disorders Reports (JADR).

Антидепрессанты действуют, изменяя баланс нейротрансмиттеров в мозге — химических веществ, которые участвуют в регулировании настроения и эмоций. Существует несколько типов антидепрессантов, включая селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклические антидепрессанты и ингибиторы моноаминоксидазы. Каждый из этих типов имеет разный механизм действия, но отдельные антидепрессанты также вызывают разные побочные эффекты.

Одним из наиболее часто сообщаемых побочных эффектов антидепрессантов является сексуальная дисфункция, возникающая во время лечения. Это состояние может отрицательно повлиять на качество жизни пациента и усугубить социальные проблемы.

В опросе приняли участие 900 человек в возрасте от 18 до 64 лет с большим депрессивным расстройством. В зависимости от приема антидепрессантов за последний год их разделили на продолжающих прием антидепрессантов (62%), сменивших типа препарата (33%) и прекративших прием антидепрессантов (5%).

Более половины (56%) сообщили, что не испытывали сексуальных проблем до того, как им поставили диагноз депрессии. Из этих людей 19% сообщили о возникновении сексуальных проблем после начала лечения.

Этот процент был одинаковым среди продолжающих лечение и сменивших тип лекарства. Все эти люди приписывали возникшие у них сексуальные проблемы по крайней мере одному из антидепрессантов, которые они принимали.

Ученые отметили, что возникновение сексуальной дисфункции из-за антидепрессантов может побудить человека прервать медикаментозное лечение депрессии.

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