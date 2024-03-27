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Стало известно, о чем говорит появление мелких язв во рту

Daily Mail: появление язв во рту говорит о дефиците витаминов группы В

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Эксперт в области правильного питания и автор книг о здоровом образе жизни Роб Хобсон рассказал Daily Mail, что образование маленьких болезненных воспалительных элементов во рту может быть признаком дефицита витаминов В9, В12 и В3.

Хобсон отметил, что недостаток В9, В12 и В3 в организме может стать причиной как появления во рту язв, так и онемения или покалывания языка (глоссита). Витамины группы В отвечают за клеточный метаболизм в организме человека и его регуляцию. Также они повышают способность тела и мозга сопротивляться стрессовым ситуациям, укрепляют и поддерживают иммунитет.

Чтобы улучшить состояние полости рта, специалист по питанию рекомендует употреблять больше мяса, рыбы, молока, сыра и яиц. В этих продуктах содержится много витамина В12. Арахис и семена подсолнечника богаты витамином В3, а овощи, фрукты и бобовые — В9.

Также сообщается, что пожилые люди могут неправильно усваивать витамин В12 из пищи из-за снижения уровня кислотности в желудке. По этой причине им необходимо уделять повышенное внимание правильному питанию.

Ранее была названа неочевидная причина появления перхоти.

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