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Оказалось, что солнечное затмение может серьезно повлиять на птиц

CU: исчезновение солнечного света днем способно нарушить миграцию пернатых

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Reuters

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может серьезно сказаться на популяциях птиц, в первую очередь — перелетных. Об этом предупредили орнитологи из Корнельского университета (CU) в США, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам орнитологов, птицы полагаются на Солнце при навигации и определении времени суток. Когда светило исчезает, пернатые могут потерять ориентацию и начать беспорядочно метаться в воздухе.

Это особенно важно для перелетных птиц, поскольку сейчас идет сезон весенней миграции. Когда Луна закроет Солнце, находящиеся в воздухе животные, вероятно, начнут приземляться и искать место для ночлега. И наоборот, ночные виды, скорее всего, воспримут внезапные сумерки как сигнал к началу активности.

Согласно астрономическим прогнозам, полное затмение 8 апреля продлится не более 4,5 минуты. Его фазы смогут увидеть жители Северной Америки. В России астрономическое явление не будет наблюдаться, поскольку лунная тень не достигнет территории РФ.

Ранее астрономы выяснили, что во время ближайшего солнечного затмения 8 апреля к Земле приблизится большая комета Понса-Брукса.

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