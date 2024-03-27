Ученые нашли связь между зелеными улицами и качеством сна

Британские ученые из Эксетерского университета изучили связь между озеленением улиц и качеством сна. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research (EnvRes).

Нехватка сна остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, связанной с многочисленными проблемами со здоровьем, включая ожирение, когнитивные нарушения и проблемы психического здоровья.

В исследовании использовались данные международного опроса BlueHealth, в ходе которого были собраны ответы 18 838 взрослых из 18 стран.

Результаты показали, 22% жителей районов без зеленых насаждений спят менее шести часов сутки. Тогда как среди обитателей зеленых улиц таких оказалось 17%.

Исследование также обнаружило, что наличие зеленых пространств рядом с домом побуждает людей чаще проводить там время. Это повышает уровень физической активности горожан и улучшает их психическое благополучие.

Хорошее психическое здоровье оказалось важным фактором достаточного количества сна.

По словам авторов работы, их открытие может быть использовано для лучшего планирования жилой городской застройки.

Ранее ученые рассказали, как правильно восполнить недостаток сна.